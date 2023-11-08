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İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu: Sazlıdere'ye su ilavesi

İstanbul’da barajlar alarm vermeye devam ediyor. İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2.27’ye geriledi. Baraja, İSKİ tarafından şamlardan su ilave edildi.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu: Sazlıdere'ye su ilavesi
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İstanbul’da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıklar barajları olumsuz etkiledi. Birçok barajda su seviyesi son yılların en düşük oranında ölçülürken İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı adeta kurudu.

Baraja su ilavesi

Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2.27 doluluk oranına geriledi. Adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından şamlardan su ilave edildi. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Sazlıdere Barajı havadan görüntülendi.