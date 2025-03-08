  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbullular dikkat: Bugün bu metro durakları kapatılacak
Takip Et

İstanbullular dikkat: Bugün bu metro durakları kapatılacak

İstanbul Valiliğinin kararıyla bugün saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbullular dikkat: Bugün bu metro durakları kapatılacak
Takip Et

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kuruluyor"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kuruluyorGündem

 

Merkez Bankası'ndan reeskont faizlerine düzenlemeMerkez Bankası'ndan reeskont faizlerine düzenlemeEkonomi

 

Gündem
Amasya'da idare mahkemesi kuruldu
Amasya'da idare mahkemesi kuruldu
"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kuruluyor
"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kuruluyor
Dervişoğlu: 50 senedir Öcalan’ın yapamadığını 1 ay içerisinde gerçekleştiriyorsunuz
Dervişoğlu: 50 senedir Öcalan’ın yapamadığını 1 ay içerisinde gerçekleştiriyorsunuz
Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na telefon
Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na telefon
İstanbul'daki gemi kazasında faciadan dönüldü
İstanbul'daki gemi kazasında faciadan dönüldü
Bakan Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
Bakan Güler: PKK ve uzantıları silahları teslim etmeli