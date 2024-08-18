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İşte Ali Koç'a saldıran o kişi! Kimliği ortaya çıktı...

İzmir'de oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Başkan Ali Koç saldıran kişinin kimliği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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İşte Ali Koç'a saldıran o kişi! Kimliği ortaya çıktı...
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Göztepe- Fenerbahçe maçında, Ali Koç’a saldıran kişi, Göztepe yöneticisi Fatih Özkan çıktı. Özkan, taraftara destek için ikinci yarıda sahaya gelen Ali Koç'u arkadan iterek düşürdü. Aynı anda Koç'a tribünden pek çok madde fırlatılıyordu. Koç yere düşerken, saldırgan polislerce yaka paça gözaltına alındı. 

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşması olaylı geçti. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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