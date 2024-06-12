İşte Bahçeli'nin 'yüzük' paylaşımının perde arkası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM'de grup toplantısında kürsüde konuşurken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Bahçeli, yüzüğünü gösteren bu paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten yaklaşık 3 saat önce yaptı. Turkuaz renkli bir taşın yer aldığı yüzükte 'Allah bana yeter' yazısı yer alıyor. 'Allah bana yeter' ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nin 129'uncu ayetinde geçiyor.

Paylaşımın perde arkası

Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkasını CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova paylaştı.

Dicle Canova, şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli yürüyüş yapar çok konuşulur, klasik arabaya biner mesaj mı verdi diye konuşulur. Bu yüzük meselesi de çok konuşulur. Özel ile Erdoğan görüşmesi, Ayşe Ateş görüşmesi üzerine gelmesiyle mesaj mı verdi diye konuşuldu.

"Yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır"

MHP kurmaylarına sordum. 'Bu masum bir yüzük. Yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır. Bu yüzük de yeni, kendi yaptırdı. Toplantılarda bunları takar ve gösterir"' dediler. Bunun Cumhur İttifakı'nda sorun var anlamı çıkarılmasını komik olarak nitelendirdiler. 'Olumsuz anlam çıkarılmasının aksine ilişkiler son derece olumlu' deniyor. Erdoğan'a yüzükle mesaj vermeyeceği, bir şey söylemek isterse gidip söyleyebileceği dile getiriliyor."