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İşte deprem anı: Sunucu korkuyu böyle yaşadı!

Malatya'daki deprem anı yerel kanalların canlı yayınına yansıdı. Canlı yayında depreme yakalanan spikerler zor anlar yaşadı. O anlar yayına işte böyle yansıdı.

Haber Merkezi
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İşte deprem anı: Sunucu korkuyu böyle yaşadı!
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Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Malatya'nın yerel kanalı ER TV'de deprem anı canlı yayında böyle görüntülendi. Spiker Hülya Kaya'nın yaşadığı şoke anları kameraya yansıdı.

 

Deprem anında canlı yayında olan bir diğer yerel kanal ise Vuslat TV'ydi.

"Güne Bakış" adlı programda spiker haberleri sunarken, depreme yakalandı. O anlar televizyonun canlı yayınına böyle yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara döküldü. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

 

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