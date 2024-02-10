İşte Küçükçekmece saldırısının görüntüsü
Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yönelik saldırıya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir saldırganın beyaz renkli SUV otomobilin açılır tavanından, diğer saldırganın ise aracın camından ateş ettiği görüldü.
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Bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aracın açılır tavanından ateş eden kişinin uzun namlulu silah kullandığı, camdan çıkarak ateş eden diğer saldırganın ise tabanca kullandığı görüldü.
Araçta 3 kişinin olduğu tahmin edilirken, saldırının ardından aracın kısa süre sonra olay yerinden ayrıldığı görüldü.