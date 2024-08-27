İSTİKLAL CADDESİ SEL GÖRÜNTÜLERİ (2024)! İstiklal adeta Venedik’e döndü…

İstiklal Caddesi sel görüntüleri (2024) araştırılıyor. AKOM’dan yapılan üst üste uyarıların ardından Eminönü, Kabataş, Taksim gibi bölgelerde yoğun yağışlar görüldü. Etkili olan yağışla İstiklal Caddesi adeta sulara gömüldü. Yoğun yağıştan dolayı sellerin oluştuğu İstiklal Caddesi’nin son hali de merak konusu oldu.

İSTİKLAL CADDESİ SEL GÖRÜNTÜLERİ (2024)!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstiklal Caddesi göle döndü.

