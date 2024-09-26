  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İYİ Parti’de deprem! Sert sözlerle partisinden istifa etti
Takip Et

İYİ Parti’de deprem! Sert sözlerle partisinden istifa etti

Talas Belediye başkan adayı Göker Gözütok, sosyal medya hesabından istifa ettiğini sert sözlerle açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İYİ Parti’de deprem! Sert sözlerle partisinden istifa etti
Takip Et

Talas Belediye başkan adayı Göker Gözütok İYİ Parti'de bir isim daha istifa ettiğini duyurdu.

Yerel seçimlerde İYİ Parti’den Talas Belediye başkan adayı olan Göker Gözütok, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Göker Gözütok'un açıklaması ise şöyle:

"İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam." ifadelerini kullandı.

New York borsası güne pozitif başladıNew York borsası güne pozitif başladıBorsa Haberleri

 

27 Eylül 2024 resimli yeni cuma mesajları! Kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları! Hayırlı Cumalar27 Eylül 2024 resimli yeni cuma mesajları! Kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları! Hayırlı CumalarAktüel

 

Gündem
Jahrein, Elçin Sangu'ya dava açtı: İşte şikayet sebebi
Jahrein, Elçin Sangu'ya dava açtı: İşte şikayet sebebi
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi yayınlandı!
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi yayınlandı!
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi
CHP'deki adaylık savaşına Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı
CHP'deki adaylık savaşına Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı
Kurtulmuş Rus basınına konuştu: Türkiye'nin BRICS'e girmesi, imkanlarını fazlalaştıracak
Kurtulmuş Rus basınına konuştu: Türkiye'nin BRICS'e girmesi, imkanlarını fazlalaştıracak
Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Suriye'den açıklama geldi
Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Suriye'den cevap geldi