İYİ Parti’de deprem! Sert sözlerle partisinden istifa etti
Talas Belediye başkan adayı Göker Gözütok, sosyal medya hesabından istifa ettiğini sert sözlerle açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Talas Belediye başkan adayı Göker Gözütok İYİ Parti'de bir isim daha istifa ettiğini duyurdu.
Yerel seçimlerde İYİ Parti’den Talas Belediye başkan adayı olan Göker Gözütok, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.
Göker Gözütok'un açıklaması ise şöyle:
"İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam." ifadelerini kullandı.
Gündem