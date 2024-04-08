İYİ Parti'de genel başkanlık için bir aday daha

ANKARA (EKONOMİ) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu 27 Nisan’daki Genel Kurul’da aday olacağını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener’in aldığı kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşıladığını belirtirken, “Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir” dedi.

Sürecin, usulüne ve geleneklere uygun olarak yürütülmesi amacıyla Meral Akşener’i ziyaret edeceğini ardından teşkilat mensupları ve milletvekilleriyle istişarelerde bulunacağını belirten Müsavat Dervişoğlu, “27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım” dedi.