İYİ Partili Bilge Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu anlattı. "Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere" diyen ve Türkiye'nin her ay 8-9 milyar dolar cari açık verdiğini belirten Yılmaz sözü Erdoğan'a getirdi. 28 Mayıs seçimlerini Erdoğan'ın kazanması halinde olabilecekleri dile getiren Yılmaz, paylaşımında şu satırlara yer verdi:

"Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere, her ay 8-9 milyar dolar cari açık veriyoruz, şirketler üretimlerini/ticaretini sürdürebilmek, vatandaşlar ise sisteme güvenmedikleri için dolar talep ediyor. Burada cevaplanması gereken önemli bir soru var: Erdoğan bu pazar seçilirse 29 Mayıs'tan sonra piyasaların ihtiyacı olan doları nereden ve nasıl bulacak? Tabii ki bulamayacak ve sermaye kontrolleri genişleyecek. Bugün şirketlere 5 bin dolar gibi komik bir döviz limit getirenler haftaya bunu tamamen yasaklayabilir. Bunun sonuçları hepimiz için çok ağır olur. Ekonomi duracak, şirketler iflas edecek, karaborsa olacak, işsizlik artacak. Ekonomideki yıkımdan mümkün olan en az hasarla kurtulmak için hala bir şansımız var. Bunu heba etmeyelim"