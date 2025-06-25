İzmir Aliağa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinin Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tüm ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban'dan açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça'nın Ilıpınar ile Aliağa'nın Bozköy mahalleleri arısındaki Horozgediği Mahallesi'nde orman yangını çıktığını hatırlattı.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerimi iletti.