İzmir Körfezi'ndeki balıklarda dünya ortalamasının 4 katı fazla mikroplastik tespit edildi

İzmir Körfezi’ndeki 11 ticari balık türünün sindirim sistemlerindeki mikroplastik örnekleri incelendi. Türk bilim insanlarının yaptığı çalışma uluslararası Marine Pollution Bülteni’nde yer aldı.

Türk bilim insanları mikroplastik kirliliğini ortaya koydu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim üyeleri Prof. Dr. Kenan Gedik, Doç. Dr. Ahmet Arif Eryaşar, Doç. Dr. Tanju Mutlu, Doç. Dr. Kaan Karaoğlu, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Erdinç Veske’nin hazırladığı “İzmir Körfezi’ndeki 11 ticari balık türünde mikroplastik kirliliğin değerlendirilmesi” başlıklı bilimsel çalışma uluslararası saygınlığa sahip Marine Pollution Bülteni’nde yer aldı.

İzmir Körfezi’ndeki balıklar incelendi

Çalışmada, İzmir Körfezi’ndeki 11 ticari balık türünün sindirim sistemlerindeki mikroplastik örnekleri incelendi ve toplam 152 balık örneğinden 64’ünde mikroplastik bulundu.

En çok mikroplastik oranı uskumruda çıktı

Türkler arasında en yüksek mikroplastik oranına halk arasında uskumru olarak bilinen Scomber scrombus adlı balık türende rastlandı. Bilimsel araştırma kapsamında 1 Eylül ve 30 Ekim 2023 tarihleri arasında toplanan türlerde mikroplastik açısından önemli farklılıklar saptanırken oranların yüzeyden derin sulara doğru azaldığı görüldü. En yaygın mikroplastiklerin siyah renkte olduğu ve tanımlanan mikroplastiklerin boyutlarının 101 ila 4901 mikrometre arasında olduğu ortaya çıkarıldı.

İzmir Körfezi’nde ekosistemin korunması için acil adım atılmalı

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, raporlarında İzmir Körfezi’ndeki ticari balık türlerindeki mikroplastik oranlarının deniz ekosisteminin korunmasına yönelik acil stratejilerin gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Körfezdeki kirlilik siyasilerin de gündeminde

İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle meydana gelen balık ölümleri endişeye yol açarken, siyasi tartışmaları da başlatmıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir Körfezi'nden şişeyle TBMM'ye su getirerek, kirliliğin kaynağıyla ilgili, "Arıtılmamış evsel nitelikli atık su deşarjından kaynaklı olduğunu tespit ettik. Atık su altyapı yatırımlarını yapmak ve mevzuata uygun olarak işletmek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğundadır" ifadesini kullanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Bakanın Körfez'in neresinden alındığı belli olmayan bir şişe suyu göstererek haksız bir şekilde yine suçu yerel yönetimlere yıkmaya çalıştığını üzülerek izledim. Körfez'in temizliğini her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Bu problem çok ağır bir problem. Bakanlık üzerine düşene yapmak zorunda. Bu keyfi bir durum değil. Bunu idrak etmelerini sabırla beklemeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Balık ve diğer su ürünlerini tüketenler için risk oluşturuyor

Çalışmada, İzmir Körfezi’nin Akdeniz’deki en büyük doğal koylardan biri olduğu ve önemli bir ticaret limanı olduğu belirtilerek, bölgedeki bireyler ile bu alandan elde edilen su ürünlerini tüketenlerin potansiyel sağlık risklerinin önemine dikkat çekildi.

İzmir Körfezi’nde dünyanın 4 katı mikroplastik var

İzmir Körfezi’ndeki balık örneklerinin ortalama birey başına 0.51 ila 0.26 mikrometre arasında mikroplastik yuttuğu tespit edildi.

Elde edilen sonuçlar diğer denizlerle karşılaştırıldı ve İzmir Körfezi’ndeki ticari balıklarda elde edilen mikroplastik miktarının dünya değerlerinden dört kat daha fazla olduğu tespit edildi.