İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 bölgedeki orman sahalarına yetkililerden başkasının girmesinin, bu ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi.



İzmir'de ormanlara giriş yasağı olan yerler hangisi?



Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22.05.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararının 35. maddesine göre, ‘Çiçekli, Atatürk Ormanı, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere Çağlan civarı ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit-Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal Ormanı, Doğanbey Ormanı, Armutlu-Bayramlı yol Güzergahı, Kurudere Köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa ilçesi merkez ormanları, Pınarcık ormanları, Buca-Sarnıç ve Oğlananası’ mevkilerine giriş yasaklandı.



Açıklamanın devamında, “Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir” denildi.



Açıklamada, ‘Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri ve yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesebilecekleri’ ifade edildi.



İş makinaları hazır bulundurulacak



Belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracakları belirtildi.



Çiçekli ormanları içindeki İzmir İli Kent Ormanı’nın bu yasak kapsamında olmadığı belirtildi.