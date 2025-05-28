Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli getirildi

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.

Engel kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu. Dernek, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiğini belirtti.

Erişim engelinin hangi gerekçeyle alındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanalın 657 bin abonesi ve 200 milyondan fazla görüntülenmesi bulunuyordu.

Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından "Youtube kanalım Türkiye'ye kapatıldı." paylaşımını yaptı.

Geçen yıl tutuklanmıştı

Twitch yayıncısı Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç, yayınlarında kullandığı müstehcen ifadeler yüzünden çıkarıldığı geçen yıl 13 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yayıncı hakkında "müstehcenlik suçundan" işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Müdürlükten geçen yazılı açıklamada "Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar (toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar) yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir," ifadelerine yer verilmişti.

Yazılı açıklamanın devam eden bölümünde, Sonuç'un Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, "Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır," denilmişti.

Sonuç, tutukluluk durumunun sona erdiğini 14 Ekim günü sosyal medya hesabında paylaştığı "Tahliye" mesajı ile duyurmuştu.