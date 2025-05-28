  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli getirildi
Takip Et

Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli getirildi

Twitch yayıncısı Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç'un Youtube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli getirildi
Takip Et

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.

Engel kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu. Dernek, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiğini belirtti.

Erişim engelinin hangi gerekçeyle alındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanalın 657 bin abonesi ve 200 milyondan fazla görüntülenmesi bulunuyordu.

Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından "Youtube kanalım Türkiye'ye kapatıldı." paylaşımını yaptı. 

Geçen yıl tutuklanmıştı

Twitch yayıncısı Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç, yayınlarında kullandığı müstehcen ifadeler yüzünden çıkarıldığı geçen yıl 13 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yayıncı hakkında "müstehcenlik suçundan" işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Müdürlükten geçen yazılı açıklamada "Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar (toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar) yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir," ifadelerine yer verilmişti.

Yazılı açıklamanın devam eden bölümünde, Sonuç'un Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, "Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır," denilmişti.

Sonuç, tutukluluk durumunun sona erdiğini 14 Ekim günü sosyal medya hesabında paylaştığı "Tahliye" mesajı ile duyurmuştu. 

Türkiye bakın kaçıncı sırada? En eğitimli ülkeler açıklandı: Türkiye o ülkelerin gerisinde kaldı!Türkiye bakın kaçıncı sırada? En eğitimli ülkeler açıklandı: Türkiye o ülkelerin gerisinde kaldı!Eğitim

 

1 Euro'ya yurt dışı bileti: 41 şehirde geçerli olacak! Pegasus duyurdu: 150 bin koltuk satışa çıktı1 Euro'ya yurt dışı bileti: 41 şehirde geçerli olacak! Pegasus duyurdu: 150 bin koltuk satışa çıktıEkonomi

 

 

Gündem
AK Parti’nin ‘anayasa komisyonu’ ilk toplantısını 4 Haziran’da yapacak
AK Parti’nin ‘anayasa komisyonu’ ilk toplantısını 4 Haziran’da yapacak
DEM Parti- AK Parti görüşmesi sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den geldi
DEM Parti- AK Parti görüşmesi sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den geldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 390 mülki idare amirimizin görev yerleri belli oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 390 mülki idare amirimizin görev yerleri belli oldu
ESHOT vatandaşları uyardı: Toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacak
ESHOT vatandaşları uyardı: Toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacak
Marmaris’te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Marmaris’te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Kocaeli'de şüpheli bebek ölümlerine soruşturma! “Yenidoğan çetesi ile bağlantısı var” iddiaları
Kocaeli'de şüpheli bebek ölümlerine soruşturma! “Yenidoğan çetesi ile bağlantısı var” iddiaları