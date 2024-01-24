Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde bir arabanın arızalanması nedeniyle yaşanan aksamaların son bulduğu, seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan ikinci duyuruda, yaklaşık 1 saatin ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.