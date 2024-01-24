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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde bir arabanın arızalanması nedeniyle yaşanan aksamaların son bulduğu, seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Haber Merkezi
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
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Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan ikinci duyuruda, yaklaşık 1 saatin ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

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