Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Gerçekleşecek toplantının ana gündeminde, hem yurt içi güvenlik meseleleri hem de uluslararası gelişmeler bulunması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri masaya yatırılacak ve alınacak yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Bir önceki Kabine toplantısı 24 Mart'ta gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 14 Nisan Pazartesi yani bugün bir araya gelecek. Toplantının öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete hitap etmesi öngörülüyor.

Bir önceki Kabine toplantısı 24 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. O toplantıda Avrupa Birliği ile ilişkiler, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli konular gündeme gelmişti. Ayrıca, ABD ile olan ticari ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de toplantının değerlendirme başlıkları arasında yer almıştı.

14 Nisan kabine toplantısı gündem konuları şöyle

Yaklaşan Kabine toplantısında yine oldukça yoğun bir gündem yer alacak. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra dış ilişkilerdeki son durum, vatandaşların gündelik yaşamını etkileyen sosyal konular ve kamu düzenine dair düzenlemeler de masada olacak.

Özellikle ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri, enflasyonla mücadele, gıda fiyatları, kamu personeli atamaları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi başlıkların bu toplantıda öne çıkması bekleniyor. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, kamuoyuna yön verecek önemli mesajlar taşıyabilir.