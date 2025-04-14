  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte masadaki başlıklar
Takip Et

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte masadaki başlıklar

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Kabine Toplantısı'nın tarihi de netleşti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte masadaki başlıklar
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Gerçekleşecek toplantının ana gündeminde, hem yurt içi güvenlik meseleleri hem de uluslararası gelişmeler bulunması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri masaya yatırılacak ve alınacak yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Bir önceki Kabine toplantısı 24 Mart'ta gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 14 Nisan Pazartesi yani bugün bir araya gelecek. Toplantının öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete hitap etmesi öngörülüyor.

Bir önceki Kabine toplantısı 24 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. O toplantıda Avrupa Birliği ile ilişkiler, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli konular gündeme gelmişti. Ayrıca, ABD ile olan ticari ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de toplantının değerlendirme başlıkları arasında yer almıştı.

14 Nisan kabine toplantısı gündem konuları şöyle

Yaklaşan Kabine toplantısında yine oldukça yoğun bir gündem yer alacak. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra dış ilişkilerdeki son durum, vatandaşların gündelik yaşamını etkileyen sosyal konular ve kamu düzenine dair düzenlemeler de masada olacak.

Özellikle ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri, enflasyonla mücadele, gıda fiyatları, kamu personeli atamaları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi başlıkların bu toplantıda öne çıkması bekleniyor. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, kamuoyuna yön verecek önemli mesajlar taşıyabilir.

Amasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacakAmasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacakGündem

 

Milli Savunma Bakanı Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimiz olacakMilli Savunma Bakanı Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimiz olacakGündem

 

Gündem
Altı milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Altı milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Meteoroloji'den kar ve zirai don uyarısı
Meteoroloji'den kar ve zirai don uyarısı
Sedefkar Zafer Karazeybek hayatını kaybetti
Sedefkar Zafer Karazeybek hayatını kaybetti
Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı
Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı
Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı
Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu