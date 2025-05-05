Oyuncu Naşit Özcan'ın cenaze programı belli oldu

Son olarak Yargı dizisinde başsavcı Ertuğrul karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakıma alınmıştı.

Ünlü oyuncudan acı haber dün geldi. 68 yaşındaki Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini, Film-San Vakfı Instagram hesabından duyurdu.

Yapılan paylaşımda, “Oyuncu Naşit Özcan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dün hayatını kaybeden oyuncu Necip Naşit Özcan için, 8 Mayıs Perşembe günü cenaze töreni düzenlenecek.

Sabah’ın haberine göre, cenazenin, yurt dışından gelecek olan akrabalarının katılımı nedeniyle perşembe günü defnedileceği öğrenildi.

Necip Naşit Özcan kimdir?

Necip Naşit Özcan; Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu olarak 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı "Ben Çalmadım" adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Necip Naşit Özcan, 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.

1979 - 1980 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi alan Necip Naşit Özcan, Akbank Çocuk Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.

Birçok oyunun yönetmenliğini de yapan Necip Naşit Özcan, 18 TV dizisi ve 4 sinema filminde rol aldı.