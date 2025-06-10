Suriye Hava Yolları, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye’de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) bu akşam İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor.
Türk Hava Yolları’nın (THY) Suriye’nin başkenti Şam’a seferlerine başlamasının ardından Türkiye ile Suriye arasında uçuş seferleri artmaya devam ediyor.
Şam’dan İstanbul Havalimanı’na ilk sefer
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen izinler doğrultusunda Suriye’nin bayrak taşıyıcısı Suriye Hava Yolları, Şam’dan İstanbul Havalimanı’na ilk seferi bu akşam gerçekleştirilecek. Uçuşların pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılması planlanıyor.