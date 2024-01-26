Kademeli emeklilik nedir? Torba yasada kademeli emeklilik var mı?

Kademeli emeklilik nedir?

EYT kanunu 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar kademeli prim günü doldurma süresine bağlı olarak bir kademeli yaş vardı o yaş kaldırıldı ve prim gününü doldurmuş olan herkes emekli oldu. Bunun sonucunda 9 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayanlarla yani bir gün sonra çalışmaya başlayan ile aralarında 17 yıla yakın bir fark oluştu. Yani EYT ile emekli olanlar 43 yaşında emekli olurken, 9 Eylül 1999'da çalışmaya başlayanlar 60 yaşında emekli olma durumu oluştu. Bu durum sonucunda 9 Eylül 1999 sonrasında çalışmaya başlayanlar kendilerine kademeli emeklilik hakkı verilmesini istedi. Kademeli emeklilik, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların emeklilik yaşlarının kademeli olarak belirlenmesidir. Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir.

Kademeli emeklilik torba yasasında var mı?

Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." dedi. Kademeli emekliliğin Torba yasada yer aldığına dair henüz bir detay bulunmuyor.