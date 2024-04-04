Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi okunan dualar nedir?

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler?

Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadetleri yoğun şekilde yapma fırsatı sunan önemli bir gecedir. Çünkü edilen dualar kabul olur, gönülden geçen iyi niyetler gerçekleşir. Kadir Gecesi indirilen kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” olduğundan bu gece bol bol Kur’an okumak değer taşır.

Bu önemli kutsal ve mübarek gecede yapılacak ibadetlere değinelim:

Kaza ve nafile namazları kılınır.

Allah ve Hz. Muhammed için dualar okunur.

Kuran-ı Kerim okunur, okuyanlar dinlenir, dualar edilir.

Her fırsatta salat-u selam getirilir.

Gelecek için daha çok ibadet yapılır.

Tefekkür edilir, günahlar için af istenir.

Kırgınlıklar giderilir, kalpler onarılır.

Zikir çekilir, dua edilir.

İhtiyaç sahiplerine gerekli maddi ve manevi yardım edilir.

Kalabalık sofralarda, birlik beraberlik içinde ikramlar yapılır.

Vefat edenlerin kabri ziyaret edilir, onlar için dualar okunur.

Kandil simidi yapılır ve çevreye dağıtılır.

Kurs, dernek, cami, okul gibi kalabalık yerlerde Allah ve Peygamber hürmeti için yemek, simit, lokma verilir.

Kadir Gecesi okunan dualar

Kadir Gecesi ibadet ve dua ederken bu sureleri okuyabilirsiniz:

Yasin Suresi

Kadir Suresi

Arapça okunuşu

“Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr”

Türkçe anlamı

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Tebareke (Mülk) Suresi

Amme (Nebe) Suresi

İnşirah Suresi

Arapça okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!