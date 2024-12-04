Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Kritik 1 haftaya girildi

Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı Beykoz'da bulunan evinde rahatsızlanmış ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınan Kadir İnanır, entübe edilmişti.

1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılıp 4 Nisan'da da taburcu edilen Kadir İnanır, Temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

İnanır'ın felç geçirdiği ve ağır konuşmaya başladığı iddia edilmişti.

“Yaşama tutkusunu kalbinde taşıyor”

İddialara yanıt veren usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum" dedi.

Tahliller belirleyici olacak

Tedavisi Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden sanatçı hafta başında doktorlarının onayı ile evine döndü. Magazin Burada'nın haberine göre, Kadir İnanır'ın hastaneye dönüp dönmeyeceği 1 hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.