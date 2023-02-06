Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Depremin şiddeti Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı da vurdu. Çok sayıda yıkılan bina ve can kaybı var.

Osmaniye'de 34 bina yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da 16 bina yıkıldı, 12 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi depremde 12 kişinin hayatını kaybettini, 16 binanın çöktüğünü açıkladı. Bölgede vatandaşlar soğuk hava ve yağmur altında dışarıda bekleyişini sürdürüyor.

Malatya Valisi: ilk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin depremde 130 binanın yıkıldığını açıkladı.



Vali Şahin, "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

MSB: Nakliye uçakları göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, insani yardım tugaylarının göreve hazır olduğu ve AFAD ile koordinasona geçildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır."

Dördüncü seviye alarm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde can kayıplarının yaşandığını belirterek arama kurtarma çılaşmalarına destek olacak mesajları paylaşmalarını istedi.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş'taki deprem) Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz.

Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır.

Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6."

Tüm birimler teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."