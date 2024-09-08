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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki sözleşmeli er hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki sözleşmeli er hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı

Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

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