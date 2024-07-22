Kahramanmaraş’ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde nedeni belirlenemeyen orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Korkunç yangın, saat 14.00 ssularında Narlı Mahallesi’nin Seyrantepe mevkindeki ormanda meydana geldi. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, 1 helikopterle de söndürme çalışmalarına havadan destek veriliyor.