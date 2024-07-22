Konya Ticaret Odası’nın Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıda, KTO tarafından hazırlanan Konya Ekonomi Raporu’nda yer alan verileri değerlendirdi. Konuşmasında Üniversite Tercih dönemine ilişkin KTO Karatay Üniversite’nin yürüttüğü çalışmaları anlatan Başkan Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi’nin başarısının mezunlarının girdiği mesleki sınavlarda kazandıkları başarılar ve bölümleriyle ilgili iş bulma oranlarına yansıdığını ifade etti.

“Ahiler devletin zor günlerinde öne çıkan insanlardır”

Başkan Öztürk, “15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde, devletin bekası için, canını veren kahraman şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı karşı duran gazilerimize ve tüm milletimize minnetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah’tan niyazım bu millete bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Halkın darbe girişimine karşı vatansever duruşu kadar önemli olan bir başka faktör de özel sektörün tavrı ve duruşu olmuştur. Odamız üyelerini bugünün Ahileri olarak görmekteyiz. Ahiler devletin zor günlerinde vatanı korumak için öne çıkan insanlardır. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Konya Ticaret Odası mensupları sabaha kadar nöbet utmuş, sabah da işlerinin başına geçmişlerdir. Selçuklu döneminin Ahilik teşkilatının devamı olduğumuzu göstermişlerdir. Allah hepsinden razı olsun” diyerek sözlerine başladı.

“Dedikodulara fırsat verilmemesi gerekir”

Özellikle sosyal medya üzerinden firmaların batacağına yönelik dedikoduların arttığı bir dönem yaşadıklarını ifade eden Başkan Öztürk, “Firmalarımızın itibarını zedelemeye yönelik ‘batacak firmalar’ şeklinde listeler dedikodu ile dolaşıma sokulmaktadır. Bu fitnenin amacına ulaşmasına kimsenin fırsat vermemesi gerekmektedir. Şehrimizi, sektörlerimizi, firmalarımızı küresel çapta tanıtımını sağlamak amacıyla çok önemli faaliyetler yürütmekteyiz. Dünyanın dört bir köşesinde gururla, Konya özel sektörünün, müteşebbislerimizin başarılarını muhataplarımızla paylaşmaktayız. Konya’yı dünyada başarı ile temsil eden firmalarımız, aynı zamanda ülkemiz içinde istihdam yapmakta, katma değer üretmekte, şehrimiz ve ülkemizin ekonomik büyüklüğüne katkı sağlamaktadır. Bu açıdan her kesimi firmalarımıza karşı sorumlu davranmaya davet ediyoruz” dedi.

“2023 yılı Konya Ekonomi Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz”

Konuşmasına KTO tarafından hazırlanan “Konya Ekonomi Raporu – 2023”te yer alan verileriler ile ilgili sunum yapan Başkan Öztürk, “2013 yılından bu yana şehrimizin ekonomik gelişimini ve potansiyelini yakından izlemek ve bu doğrultuda üyelerimize yol göstermek amacıyla hazırladığımız 2023 Yılı Konya Ekonomi Raporu'nu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Konya, bu dönemde de dinamik ve yenilikçi yapısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmiştir. Şehrimizin güçlü sanayi altyapısı, tarımsal üretimi ve hızla gelişen hizmet sektörü, ekonomik yapısının sağlam temellere dayandığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Teknolojiye ve dönüşüme yapılan yatırımlar, dijitalleşme ve yenilikçi çözümler konusundaki adımlar, girişimciliğin desteklenmesi ve inovasyonun teşvik edilmesi, şehrimizin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik yaklaşımların başarılı sonuçlarını ortaya koymaktadır. Konya’nın 2023 yılına ilişkin demografik yapı, tarım, sanayi, dış ticaret, ar-ge, yatırım teşvik gibi pek çok alanda verilerin ve analizlerin yer aldığı ‘Konya Ekonomi Raporu 2023’ çalışması, Konya ekonomisinin gelişim sürecinin izlenmesi açısından önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Öztürk “Özetle öne çıkan başlıklara bakıldığında; Konya’nın tarım sektöründe Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Tahıl ve tohum üretimi, lisanslı depoculuk ve hayvancılıkta ilk sırada gelmekteyiz. Dış ticaret verilerinde ise ülkemiz son yıllarda dış ticaret dengesinde sürekli açık verirken, Konya’nın bu durumun aksine fazla verdiği görülüyor. Konya’nın dış ticaret dengesi 2011 yılı hariç son 15 yıldır fazla vererek üretimi tüketiminden daha yüksek bir şehir olma statüsünü devam ettirmektedir. Konya’nın dış ticareti 2023 yılında 1.74 milyar dolar fazla vermiştir. 2023 yılında ülkemizde yatırım teşvik belgeleri sayısına bakıldığında ilk sırada 1.580 belge ile İstanbul ili geliyor. 750 belge ile Konya 5. sırada yer alıyor. Faydalı model tescilleri incelendiğinde, Konya 97 faydalı model başvurusuyla Türkiye’de 5. sıradaki yerini koruyor. Patent istatistiklerine bakıldığında, 2023 yılında Konya’nın patent başvuru sayısının bir önceki yıla göre %18,3 artış göstererek 181 olduğu görülüyor. Endüstriyel tasarımda Konya, Türkiye sıralamasında 7. sırada yer aldı. 2023 yılında Konya’da 1.690 endüstriyel tasarım başvurusundan 1.675’nin endüstriyel tasarım tescili yapıldı” dedi.

Sunumun ardından Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTOTEK’in faaliyetlerini Meclis Üyeleriyle paylaştı. YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversitelerde tercih döneminin başladığını hatırlatan Başkan Öztürk, “KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kampüsünde oluşturulan Üniversite Tercih ve Tanıtım Merkezinde bu yıl da üniversite adaylarına ve ailelere yönelik farklı etkinlikler düzenlenerek, üniversite tercih sürecinde destek olunmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Merkezi, 16 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında üniversite adaylarımıza hizmet vermektedir. Bu sene de üniversitemizde tercihlere yönelik başarılı bir faaliyet dönemi geçirileceğine inanıyoruz. Üniversitemiz, 65 farklı ülkeden 750’den fazla uluslararası öğrenci olmak üzere 9 binden fazla öğrencisi, 400 akademisyeni ve 12 binden fazla mezunu ile dünya standartlarında eğitim vermek için çalışmalarına devam etmektedir. Mezun öğrencilerimizin mesleki sınavlarda başarıları ve bölümleriyle ilgili istihdam edilme oranları Üniversitemizin başarısının bir göstergesi olarak görmekteyiz. Tüm üyelerimizin, tercih döneminde iş âlemimizin üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi’ne desteklerini bekliyoruz” dedi.

Başkan Öztürk’ün konuşmasının ardından Meclis Üyeleri söz alarak sektörleri ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.