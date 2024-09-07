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Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kahramanmaraş'taki bir iş yerinde bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.

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 Deprem, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Beyaz eşya satışı yapan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem anında bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.


Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den ilk açıklama geldi

Yaşanan sarsıntının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'den ilk açıklama geldi.

Vali Ünlüer, “Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” dedi.

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