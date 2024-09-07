SON DAKİKA... Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

Kahramanmaraş'ta saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.

Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Vatandaşlar sokağa döküldü

Depremin ardından vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü.

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının hissedildiği yerlerde yaşayanlar, cep telefonuyla yakınlarından haber almaya çalıştı.

AFAD: Saha çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yerlikaya: Gelişmeleri takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da depreme ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: “Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha taramalarına devam ettiği ve şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Sabah saatlerinde de sallanmıştı

Bu sabah saat 09:02'de yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.