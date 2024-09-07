  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi
Takip Et

SON DAKİKA... Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi
Takip Et

Kahramanmaraş'ta saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli deprem öncü niteliğinde mi? Yer bilimci Serkan İçelli uyardıKahramanmaraş merkezli deprem öncü niteliğinde mi? Yer bilimci Serkan İçelli uyardıGündem

 Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Vatandaşlar sokağa döküldü

Depremin ardından vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü.

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının hissedildiği yerlerde yaşayanlar, cep telefonuyla yakınlarından haber almaya çalıştı.

Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktıKahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktıGündem

 AFAD: Saha çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem öncü niteliğinde mi? Yer bilimci Serkan İçelli uyardıKahramanmaraş merkezli deprem öncü niteliğinde mi? Yer bilimci Serkan İçelli uyardıGündem

Bakan Yerlikaya: Gelişmeleri takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da depreme ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kahramanmaraş sallandı, Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan artçı uyarısı geldi: 2027'ye kadar sürecekKahramanmaraş peş peşe sallandı: Daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladıGündem

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: “Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha taramalarına devam ettiği ve şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş sallandı, uzmanı uyardı: 'Beklenen artçı deprem daha meydana gelmedi'Kahramanmaraş sallandı, uzmanı uyardı: 'Beklenen artçı deprem daha meydana gelmedi'Gündem

 Sabah saatlerinde de sallanmıştı

Bu sabah saat 09:02'de yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde depremSON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde depremGündem
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor'Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor'Gündem

 

Gündem
Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktı
Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktı
Türkiye ile AB arasındaki anlaşma Resmi Gazete’de
Türkiye ile AB arasındaki anlaşma Resmi Gazete’de
Bakan Ersoy bulunan yeni eserleri bu sözlerle duyurdu
Bakan Ersoy bulunan yeni eserleri bu sözlerle duyurdu
SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Terör örgütlerine finansman sağladığı iddiasıyla 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
İstanbul'da husumetli 2 organize suç örgütüne operasyon
İstanbul'da husumetli 2 organize suç örgütüne operasyon