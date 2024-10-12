Kamu-Sen Başkanı Kahveci: Enflasyon kadar ücret artışı demek sıfır zam demek

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çalışanlarımızın ekonomisini güçlendirmek gerekir. Onun için de ek zam talep ediyoruz. Bununla beraber artık refah payı uygulamasını mutlaka hayata geçirmemiz lazım." dedi.

Zonguldak'ta Bölge İstişare Toplantısı'nda sendika yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in memur sendikacılığının amiral gemisi olduğunu söyledi.

Görevlerinin çalışanların hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek, onlara daha iyi şartlarda çalışma ortamları tesis etmek ve onları insanca yaşayabilecekleri bir ücrete kavuşturmak olduğunu belirten Kahveci, "Ülkemiz için çalışacağız, milletimiz için üreteceğiz, bilgi birikimimiz, deneyimlerimizle bir sivil toplum örgütü bilinci içerisinde yönetenlere yol göstereceğiz ama hak ettiğimizi de mutlaka alacağız. Devletimizi seviyoruz, devletimizi sahipleniyoruz. Devlet olmadan da hiçbir şeyin olmayacağını gören insanlarız. O kültürden, o gelenekten geliyoruz. Devletsizliğin ne demek olduğunu şu anda yakın coğrafyamızda çok net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.

“Enflasyon kadar ücret artışı demek sıfır zam demek”

Memurların yoksulluk sınırının üzerinde bir ücrete kavuşmasını istediklerini dile getiren Kahveci, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar hep bunun üzerine bina edilmiş durumda. Şu an itibarıyla çalışanlarımız açlık sınırıyla yoksulluk sınırı içerisinde bir arada bir ücret alıyorlar. Şu an itibarıyla çalışanlarımız adeta geçim sıkıntısı yaşamakla karşı karşıyalar. Emeklilerimiz keza öyle. Dolayısıyla çalışanlarımızı rahatlatmadan, ekonominin de rahatlaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kahveci, bugüne kadar uygulanan ücret politikalarının enflasyona dayalı bir ücret politikası olduğunu aktararak, "Enflasyona dayalı ücret sistemi derhal terk edilmelidir çünkü enflasyon kadar ücret artışı demek sıfır zam demek" dedi.

“Memurun, emeklilerin enflasyonunu ayrıca belirleyelim”

Memurların enflasyon hesaplamasının ayrıca yapılması talebinde bulunan Kahveci, "Memurun, emeklilerin enflasyonunu ayrıca belirleyelim. Bizim muhatap olmuş olduğumuz mal ve hizmetler üzerinden değerlendirelim. İşte o zaman bizim gerçek enflasyonumuz ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

“Ek zam talep ediyoruz”

Kahveci, çalışanların refah seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, "Çalışanlarımızın ekonomisini güçlendirmek gerekir. Onun için de ek zam talep ediyoruz. Bununla beraber artık refah payı uygulamasını mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Bakın son toplu sözleşmede ısrarla Türkiye Kamu-Sen'in en önemli taleplerinden birisiydi refah payı hatta bizim masadan son toplantılara katılmamamızın ana sebeplerinden biri de budur. Yani birçok sorun var ama asıl sorun, refah ücreti" değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra sendikaya bağlı şubelere ait hizmet binalarının açılış törenine katılan Kahveci, konuşmasının ardından beraberindeki sendika genel başkanları, yöneticileri ve üyelerle açılış kurdelesini kesti.