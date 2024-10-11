TÜRK-İŞ 20 Ekim’de Ankara’da “Zordayız, geçinemiyoruz” mitingi yapacak

ANKARA (EKONOMİ)

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Aralık ayında komisyon çalışmaları başlayacak olan asgari ücretin zamanından önce gündeme taşınması halinde de ücret artışlarına yol açtığını belirterek, yorum yapmak istemediğini açıkladı. “İşçiyi maraba gören, bir tas çorbaya çalıştırmak isteyen çok işveren var” diyen Atalay, “Güç zenginlerin, patronların elinde. Görevini düzgün yapan zenginler var mı? Var. İşveren var mı? Var. İnanın sayıları o kadar az ki, bize 17 bin lirayı fazla gören zenginler var. Bizi bir kuru ekmeğe, bir tas çorbaya çalıştıracak kafada adamlar var. Bizi yok sayıyorlar. Bu kafa dün de vardı, bugün de var. Onlar kendilerini ayrı bir ırk zannediyorlar. Öyle gemiyi götüremezsin. Sen bu ülkede huzur bulamazsın. Barış bulamazsın. Bir hafta senin oğlun kızın 17 bin liraya geçinsin görelim bakalım. O yüzden asgari ücret komisyonunun tamamı işçi olacak. Toplanacaklar, buraya gelecekler, bir karar alacaklar, noksansız aldıkları karara hepimiz uyacağız.” dedi.

Ergün Atalay düzenlediği basın toplantısında, ekonomik koşulların çalışan kesimler için her kesimden daha fazla ağır olduğunu belirterek, “Zordayız, geçinemiyoruz diyoruz. Bugüne kadar sesimizi duyuramadık. Çeşitli illerde 18 miting düzenledik. 20 Ekim’de de Ankara’da düzenleyeceğiz. 2013’ten bu yana yapılmamış…” dedi.

“Bedeli işçi ödüyor, emekli ödüyor. Bu bedeli ödemekten sıkıldık” diyen Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile daha önce görüştüğünü, “düşüncelerini ve bakışını bildiği için” Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten randevu istemediğini söyledi. Girişimlerinden şimdiye kadar olumlu bir yanıt alamadıklarını kaydeden TÜRK-İŞ Başkanı, düşük ücret, örgütsüzlük, gelir vergisi sorunu, taşeron işçiler, kamudaki ücret dengesizliği başta olmak üzere çalışan kesimlerin ağır bir ekonomik zorluk yaşadığını belirtti.

Geçen dönemde Maliye Bakanlığı önünde de eylem yaptıklarını hatırlatan Atalay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Maliye Bakanı ne kadar duydu bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde duyup duymadığını anlayacağız. Örgütlenmeden, işten atılmadan, kamu işçilerinin ücret dengesizliğinden, emeklilikle ilgili bağlanma oranından, kayıtsız çalışmadan, iş kazalarına kadar çok sorunumuz var. Bizim sendika olarak görevimiz bunları kamuoyuna anlatmak. Ülkeyi yönetenlerle çözüm bulmak. ..İşten atılmalarla ilgili sıkıntılarımız her gün devam ediyor. Bu durum belediyelerde var. Şimdi Polenez fabrikasında var. 146 tane kadın 90 gündür hala eylemde. İşinden oldular. Asgari ücret 17 bin lira, patron oradaki arkadaşlarımıza 14 bin lira veriliyor. Kafanı kaldırdığın zaman kapının önüne koyuyorlar. Öyle çarpık bir tablo var ki bedelini yoksul ödüyor. İşsiz, emekli, emekçi ödüyor. Son iki senedir özellikle son 14 aydır dayanma gücümüz kalmadı. İş barışı bozuldu.”

Asgari ücret erken tartışılmamalı, bakkalın, ev sahibinin zam yapmasına yol açıyor

Ergün Atalay, bir soru üzerine asgari ücret komisyonunun Aralık ayında çalışmaya başlayacağını, yeni ücretin Şubat ayı içinde işçinin eline geçeceğini hatırlatarak, erkenden tartışılmaya başlamasının fiyat artışlarına yol açtığını belirtti. Atalay, “Dört ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor. Dört ay evvel bu konuşmanın kimseye faydası yok. Zamlara faydası var" dedi.

Atalay: Asgari Ücret Komisyonu da Hakem Kurulu da adaletsiz

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 40 yıllık bir dönemde sadece 4 kez işçi tarafının onay verdiği bir asgari ücret tespiti yapıldığını hatırlatarak, bu komisyon yanında Yüksek Hakem Kurulunda da işveren ve hükümet dengesi olduğunu belirtti. Atalay, “İşveren oy veriyor, hükümet de katılıyor sonuç çıkıyor. Hakem kurulunda da, komisyonda da adaletsizlik var. Geçenlerde birisi Pazar tatili kalksın bile dedi” diye konuştu.

Ergün Atalay, asgari ücret tespit komisyonuna aralarında gazeteci çalışanın da bulunmasını istediği işçileri komisyona üye olarak vermek istediklerini kaydetti.

KİT yasası önerisi şimdilik askıda

Ergün Atalay, kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetimlerinin Hazine-Maliye ağırlıklı olması yönünde gündeme getirilen öneriye sert tepki göstermişti. Atalay, bir soru üzerine kendisine şimdilik bu düzenlemeden vazgeçildiğinin söylendiğini belirtti.