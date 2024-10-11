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Karadeniz'de deprem oldu, Naci Görür'den ilk yorum geldi

Karadeniz’de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Karadeniz'de deprem oldu, Naci Görür'den ilk yorum geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Naci Görür'den ilk açıklama

Bölgede panik yaratan ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk değerlendirme geldi.

Görür, depremin Batı Karadeniz Havzası’nda ve kuzey Doruca orojeni üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Naci Görür, burada kuzeydoğuya doğru uzanan horst ve grabenler bulunduğunu söyledi.

Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Karadeniz’de 5,0 deprem oldu. Deprem B.Karadeniz Havzasında ve kuzey Doruca orojeni üzerinde burada NE uzanan horst ve grabenler var (Dinu vd 2005)"

 

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