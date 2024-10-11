Karadeniz'de deprem oldu, bu soru akla geldi: Tsunami riski var mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saha tarama çalışmalarında olumsuzluk kaydedilmeyen deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"30-35 tane 4 büyüklüğündeki deprem enerjisine sahip"

Ersoy, "Deprem tarihinde çok fazla verimiz olan bir yer değil çünkü büyük depremler yaşanan bir bölgedeyiz. Ama bu tamamen depremden arınmış bir yer değil elbette. Zaman zaman buna benzer depremler oluyor. Hatta bu deprem 4.8 olarak verildi ama bazı kaynaklar 5.3 olarak veriyor. Bunun şöyle bir önemi var; yani bu 30-35 tane 4 büyüklüğündeki deprem enerjisine sahip" ifadelerini kullandı.

Büyük bir deprem bekliyor mu? Tsunami riski var mı?

"Büyük bir tehlike beklemiyorum" diyen Ersoy, "Mesela 6’yı geçen depremler olsa şöyle bir senaryo olabilir; bu depremler denizaltı heyelanlarını tetiklediği takdirde tsunami bile yaratabilir" dedi.

“Karadeniz Bölgesi için tsunami riski var mı” sorusuna yanıt veren Ersoy, “Şu an için yok” cevabını verdi.