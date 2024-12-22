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Kandilli duyurdu! Çankırı’da deprem

Merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Çankırı’da deprem
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Edinilen bilgiye göre, saat 12.42’de merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

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