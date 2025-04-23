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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi, Van'a bağlı Başkale ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da deprem oldu
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Kandilli Rasathanesi, Van'a bağlı Başkale ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin 5 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

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