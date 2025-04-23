Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi, Van'a bağlı Başkale ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi, Van'a bağlı Başkale ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin 5 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 23, 2025
BILGEC-BASKALE (VAN) https://t.co/WCX9nJwwJP
23.04.2025, 09:00:23 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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