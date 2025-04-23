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Kandilli: Tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir

İstanbul meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan raporda, tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edildi.

Haber Merkezi
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Kandilli: Tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi" açıklamasında bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre yüksekten atlama sonucu 151 kişi yaralandı. 

"Tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir"

Kandilli Rasathanesi tarafından hazırlanan ön değerlendirme raporunda "İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Istanbul Silivri istasyonunda 3 cm, Tekirdağ Marmara Ereğlisi istasyonunda 2 cm, Balıkesir Erdek istasyonunda 6 cm, Yalova Esenköy istasyonunda 4 cm deniz seviyesi değişikliği gözlenmiştir. Bu gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir." denildi.

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