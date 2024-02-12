Kara Ağaç Destanı dizisi ne zaman başlıyor? Kara Ağaç Destanı oyuncu kadrosu ve konusu nedir?

Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor?

Kapadokya’da çekilen Kara Ağaç Destanı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Kara Ağaç Destanı 23 Şubat cuma akşamı ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kara Ağaç Destanı konusu

Motto Yapım tarafından hazırlanan ve yapımcılığını Hasan Kurul’un üstlendiği TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan ‘Kara Ağaç Destanı’nın yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.

1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında geçen dizinin çekimleri Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin terkedilmiş Soğanlı köyünde, bir kısmı da Nevşehir Ürgüp’te devam ediyor. 1970’li yıllarda geçen güçlü bir toprak hikayesini anlatan dizi, Olgun Şimşek'in Celal Ağa karakterine hayat verirken, Emre Kıvılcım ise Celal Ağa’nın oğlu Ömer'i canlandıracak.

Dizi, 1970'li yıllarda geçen bir toprak hikayesini temel alarak, aile bağları, geçmişle yüzleşme ve toplumsal konulara odaklanacak gibi görünüyor. Olgun Şimşek ve Emre Kıvılcım'ın başrollerde yer aldığı yapım, güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyicilere etkileyici bir seyir deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Kara Ağaç Destanı oyuncuları

-Olgun Şimşek

-Emre Kıvılcım

-Meltem Akçöl

-Özlem Conker

-Hakan Boyav

-Merih Öztürk

-Ayten Uncuoğlu

-Gülçin Hatıhan

-İsmail Hakkı Ürün

-Sevtap Özaltun

-Oğulcan Arman Uslu

-Mehmet Güler

-Sekvan Serinkaya

-Deniz Altan

-Kenan Ciniviz

-Eray Ertüren

-Tuncay Beyazıt

-Nurhayat Boz

-Mehmet Şeker

-Sultan Sarohan

-Taylan Meydan

-Mert Karabulut

-Halil Demir

-Berfin Kıymaz

-Adem Türkyılmaz

-Alessa Dilara Demircan