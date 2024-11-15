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Karamollaoğlu rahatsızlandı, DEM Parti - Saadet Partisi görüşmesi ertelendi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında yapılması planlanan görüşme, Karamollaoğlu'nun namaz sırasında rahatsızlanması nedeniyle ertelendi.

Haber Merkezi
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Karamollaoğlu rahatsızlandı, DEM Parti - Saadet Partisi görüşmesi ertelendi
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında gün içinde yapılması planlanan görüşme ertelendi. Görüşmenin ertelenmesinin Karamollaoğlu’nun ani rahatsızlığından kaynaklandığı öğrenildi. 

Edinilen bilgilere göre Karamollaoğlu, namaz kıldığı esnasında rahatsızlandı. Bu nedenle saat 16.00’da Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılması planlanan görüşme önümüzdeki haftaya ertelendi.

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