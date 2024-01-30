Kartlarınız her an kapatılabilir: Kredi kartından döviz ve altın alımı yapanlar dikkat!

Bankalar, müşterilerini altın, döviz ve kripto para alımı yapanların kredi kartlarının kapatılabileceği konusunda uyardı. Konut ve otomobil kredilerinde düzenlemeler yapılırken, kredi kartı harcamalarında artış devam ediyor.

Enflasyonla mücadele çerçevesinde kredi kartı kullanımını azaltmak için limit ve taksit sayısı düzenlemeleri yapılırken, bankaların yeni önlemi, kredi kartlarının kullanım alanlarını kısıtlamak oldu. Kredi kartı müşterilerine yapılan uyarıda, kredi kartıyla döviz, altın ve kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, "makul gerekçesi olmayan transferler" nedeniyle kartların kullanımının kapatılabileceği belirtildi.

Kart harcamalarında yüzde 155 artış yaşandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 19 Ocak 2024 itibarıyla bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 172 milyar lira olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 459 milyar lira seviyesindeydi, bu da bireysel kredi kartı hacminde yıllık %155'lik bir artışa işaret ediyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında bireysel harcamaların ve kredi kartı kullanımının azaltılması öncelikli hedef olarak belirlendi. Bu doğrultuda kredi kartlarıyla ilgili bir dizi düzenleme hayata geçirildi.

Milliyet'in haberine göre, Bankalar, daha önce kolayca artırılan veya müşteri talepleri doğrultusunda yükseltilen kredi kartı limitlerindeki prosedürleri zorlaştırdı. Ayrıca, yurtdışındaki bazı harcamalarda taksit sınırlaması getirildi.

Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemelerin ekonomik belgelerde de yer aldığı belirtiliyor. 2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kredi kartlarıyla yapılan harcamaların ve nakit çekimlerin taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği ve gerekirse ilave tedbirler alınacağı ifade edildi. 2024-2026 Orta Vadeli Programı'nda da kredi kartı kullanımlarının uluslararası standartlarda yeniden düzenleneceği vurgulandı.

Ekstrelerde uyarı yapıldı

Son düzenleme kapsamında bankalar, kredi kartlarının temel ihtiyaçlar dışında kullanılmasını önlemek için yeni bir uygulamaya geçti. Bazı bankaların müşterilerine gönderdiği kart ekstrelerinde, "Kredi kartınızla döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir" uyarısı yapıldı.

Merkez Bankası'nın faiz artışlarına rağmen kredi kartı kullanımında bir yavaşlama gözlenmezken, bu durumun özellikle lüks ve yatırım kategorisindeki harcamalarda minimize edilmesi hedefleniyor. Bankacılık kaynakları, kredi kartı faiz oranlarında düzenleme, taksit sınırlaması veya harcama limitlerine sınırlama getirme gibi yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Kredi kartı kullanımının zorunlu harcamalardan farklılaşmasına yönelik adımlar atılabilir.