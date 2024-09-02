Kasım Gülpınar istifası sonrası Fatih Erbakan ilk kez konuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. "Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir." diyen Gülpınar, siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

"Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuştu. Erbakan, Gülpınar'ın "Kararı YRP ile istişare ederek aldık" sözlerine açıklık getirdi. Erbakan "Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı. İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı." diye konuştu.

"Yüzde 79'a rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum"

Erbakan Gülpınar istifa duyurusunu yaptığı meclis toplantısındaki konuşmasına da değinerek "Bugün belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda da kendisi bizzat söylüyor 'Ben anket yaptırdım halkın yüzde 79'u istifa etme diyor ama ben çalışamıyorum, baskılar oluyor, projelerim onaylanmıyor, taleplerim geri çevriliyor o nedenle istifa edeceğim diyor. Yüzde 79'a rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok"

Gülpınar'ı "Herhangi bir yere gitmeyeceğim bağımsız kalacağım" sözlerini hatırlatan Özbey, Erbakan'a "Böyle mi olacağını düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti. Erbakan "Bilemiyorum. Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince 'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı." dedi.