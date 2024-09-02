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Şanlıurfa'da peş peşe istifalar! Kasım Gülpınar'dan sonra meclis üyeleri de YRP'den istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesinin ardından YRP'li 9 belediye meclis üyesi de partiden istifa etti. Gülpınar kararı partisi ile istişare ederek aldıklarını belirterek "Çözemediğimiz sorunlar vardı. Çalışmalarımı engelliyordu" dedi.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da peş peşe istifalar! Kasım Gülpınar'dan sonra meclis üyeleri de YRP'den istifa etti
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Gülpınar yoluna 'bağımsız' devam edeceğini söyledi.

Gülpınar: Çözemediğimiz sorunlar vardı

Sözcü'ye konuşan Gülpınar, "Kararı YRP ile istişare ederek aldık. Çözemediğimiz sorunlar vardı. Çalışmalarımı engelliyordu." dedi. 

Gülpınar'ın istifa sonrası meclis üyeleri de istifa etti

Gülpınar'ın partisinden istifa etmesinin ardından YRP’li birçok belediye meclis üyesi de  partisinde istifa etmeye başladı.

9 meclis üyesi YRP'den istifa etti

Gülpınar'ın ardından YRP Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Ahmet Oruç dahil olmak üzere 9 meclis üyesinin istifa ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah Partisinden istifa etmesinin birçok belediye meclis üyesi de YRP’den istifa ettiği öğrenildi.

YRP’den istifa eden belediye meclis üyeleri şunlar:

Ahmet Oruç, Sait Ağan, Cuma Demir, Osman Kaya, Mehmet Alak, Mehmet Şık, Celal Yeten, Ahmet Yıldız, Şavak Açar.

 

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