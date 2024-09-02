Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Gülpınar, istifasını yayınladığı video ile duyurdu.

AK Parti'ye geçebileceği iddia edilen Gülpınar, göreve bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Gülpınar, yakın zamanda AK Parti'ye katılacağı iddiaları üzerine "Vatandaş bizi nerede görmek isterse orada oluruz" demişti. Gülpınar, geçmişte de AK Parti'nin birçok görevinde yer almıştı.

Gülpınar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşerilerim,

Sizlerin değerli talepleri neticesinde başlatmış olduğumuz adaylık sürecini, büyük teveccühünüzle 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdık. Sizlerle çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareket ettik. Sizlerin taleplerine ve çağrısına her daim öncelik gösterdim. Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım.

Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız.

Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden "Bağımsız" olarak devam etme kararını aldık.

Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Urfa’nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim.

Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde AK Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar, 46 bin 770 oy farkıyla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.