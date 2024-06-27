Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı arasında yaşanan kavgada yeni gelişme

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'deki Mandarin Otel ve tatil sitesinde, 72 yaşındaki Kaya Sabancı ile otelin sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan gerginlikte yeni bir gelişme daha yaşandı. Vedat Aşçı ve Kaya Sabancı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Sabancı'nın Aşçı'ya yönelik basit yaralama ve hakaret eylemleri nedeniyle kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tarafları ve tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra, Vedat Aşçı hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açtı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı'ya hakaretleri nedeniyle cezada haksız tahrik indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Kaya Sabancı hakkında da basit yaralama ve hakaret suçlarından iddianame hazırlandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Sabancı'nın Aşçı'ya yönelik eylemleriyle ilgili kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, Kaya Sabancı'nın karıştığı suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan olduğu belirtilerek, "Dava açılmadan önce şüpheli ile mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlemlerinin takibi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verilmiştir" denildi.