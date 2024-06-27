Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü: Ölü ve yaralı var mı?

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler hemen dışarıya çıktı.

Vatandaşların binayı boşaltmasından kısa bir süre sonra binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı binada ekiplerin tedbiren yaptığı çalışmada yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi nedeniyle ancak diğer katların zemin üzerinde görülebildiği anlaşıldı.

Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

Yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980 yılında 4 katlı olarak ruhsat aldığı tespit edildi. Binaya, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlendi.

Boşaltılan çevre binalardan tedbiren karot örneği alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, binada oturanların sokağa çıkmasının ardından kısa süre içinde yapıda kısmi çökmeyle etrafın tozla kaplanması yer aldı.

İstanbul Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek, "Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bahadır, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binanın ilk üç katının dikey olarak toprağa doğru çöktüğünü söyledi.

Şu anda binanın görünen kısımlarının 4-5-6 ve 7'nci katları olduğunu anlatan Bahadır, arkasındaki iki apartmanın tuğlalarının zarar gördüğünü, kolon ve kirişlerinin ise çökmeden etkilenmediğini dile getirdi.

"Birisi tam hasarlı, 3 katı çökmüş durumda. 4 apartmanımızı boşalttık." diyen Bahadır, vatandaşların otellerde misafir edileceğini kaydetti.

Bahadır, kısmen çöken binaya ilişkin belediyeye bir başvuru yapılmadığına dikkati çekerek, "Yıkımı bekleyen bir bina değil ama yapı zaten eski. 1980 yılı, bir de 3 katı 1994 yılında kaçak yapılmış. Maalesef sıkıntılı bir binaymış. Bir an önce yıkılması gereken bir binaymış." ifadelerini kullandı.

Binaya ilişkin geçmişte şikayet veya başvuru olması halinde zorla da karot aldırıldığını vurgulayan Bahadır, 1999 depremi öncesindeki yönetmeliklerle yapılan binaların tümünün sorunlu olduğunun altını çizdi.

Bahadır, binaya sonradan yüzde 70 oranında sonradan kaçak kat eklendiği belirterek, "(İlçede) Buna benzer çok fazla bina yok, bize gelmiş yok. Karot alınmış, boşaltılması gereken böyle bina yok. Bizde sadece kentsel dönüşüme uğrayacak 265 bina var. Müteahhit arkadaşlarla komşularım anlaşmışlar. Normal yıkılacak, yani acil durumda olmayan 265 binayı yıkacağız." ifadelerine yer verdi.

"Lütfen 1999 depremi öncesindeki tüm binaları yenileyelim"

İlçede 6 Şubat depremlerinden sonra belediyenin sahada yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerini anlatan Bahadır, "'Bahçelievler'in yapı stoğu çok çok iyidir.' demiyorum. Zaten belli coğrafi yapısı ama sahil bandından biraz uzak olduğumuz için orta seviyedeyiz biz, çok kötü değiliz. Buradan da kimsenin kalbine su serpmiyorum. Lütfen 1999 depremi, yönetmeliği öncesindeki tüm binaları yenileyelim." çağrısında bulundu.

Bahadır, bu kapsamda kendilerinin ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki kentsel dönüşüm hadisesini şurada biz çözmeye gayret ediyoruz ama bu 60-70 yılın sorunu. Çarpık kentleşme burada 70 yıldır olmuş. Burada şunu da söyleyeyim: Lütfen buna siyasi bir bakış getirmesin hiçbir parti. Lütfen, istirham ediyorum. Bahçelievlerli bir komşuları olarak, belediye başkanı olarak değil. Siyasi bir bakışla bakmasınlar, depremin siyaseti olmaz. Biz uğraşıyoruz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız uğraşıyor. Bakın polisinden AFAD'ına, itfaiyesine kadar tüm ekipler burada. Birliktelik önemli."