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Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Haziran 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
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Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 27 Haziran 2024 gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.427,36 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.065,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.123,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.127,75 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.198,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 40.443,07 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.301,01 dolar

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