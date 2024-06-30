Kayseri Suriye olayı nedir? Araçlar ters çevrildi, ortalık karıştı... Valilik açıklama yaptı

Kayseri Suriye olayı nedir? Kayseri'nin Danışmentgazi ilçesinde küçük bir kız çocuğuna yapılan taciz sonrasında ortalık karıştı. Halk ayağa kalktı. Araçlar ters çevrildi. Çok sayıda kolluk kuvveti bölgeye gönderildi. Yangın görüntüleri gelmeye devam ediyor. Kayseri Valiliği sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Peki Kayseri Suriyeliler olayı nedir? İşte tüm detaylar...

KAYSERİ SURİYE OLAYI NEDİR?

Kayseri'nin Danışmentgazi ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan taciz olayından sonra tüm Kayseri ayağa kalktı. Halk sopalarla, taciz girişiminde bulunan Suriyelilerin bölgesine gitti. Yangın görüntüleri ve araçların ters çevrildiği görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi yönlendirildi. Konuyla ilgili Kayseri Valiliği açıklama yaptı.

KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.