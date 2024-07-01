Suriye Mare nerede? TIR'lar yakılmaya başlandı... Suriye nüfusu ne kadar?

Dün Türkiye'de başlayan olayların yankısı bugün Suriye'ye sıçramış durumda. Suriye'nin Halep bölgesinde yer alan Mare kasabasında Türkiye'den gelen TIR'lar yakılmaya başlandı. Yine aynı kasabadaki bir emniyet binasında Türk bayrağı indirildi. Öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye gelen birimlere taş ve sopayla saldırıldı. Peki Suriye Türkiye olayları neden yaşanıyor? Olası bir Türkiye Suriye savaşı olur mu? Suriye'nin nüfusu ne kadar, askeri gücü nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

SURİYE MARE NEREDE?

Wikipedia.org sitesinde yer alan bilgilere göre, Mare', Suriye'nin Halep ilinde bulunan bir kasabadır. Halep'in 25 Km kadar kuzeyinde bulunan Mare' 2004 yılında 16.904 kişilik bir nüfusa sahipti. Azez İlçesi'ndeki Mare' Nahiyesi'nin en büyük kenti ve idarî merkezidir.

SURİYE TÜRKİYE SAVAŞI VAR MI?

Son dakika... Dün Kayseri'nin Danışmentgazi Mahallesi'nde 6 yaşındaki bir kız çocuğuna yapılan taciz davranışından sonra Türkler ayaklanmış ve Suriyelilerin gönderilmesini talep etmişti. Bu olaylarda birçok ev ve araç yakılmıştı. Bu olayın etkileri Suriye'de de görülmeye başlandı. Mare'den giriş yapan Türk TIR'ları yakıldı. Emniyet binasındaki Türk bayrağı indirildi. Sosyal medyada olası bir Türkiye Suriye savaşı iddiası gündeme geldi. Peki Suriye nüfusu ne kadar?

SURİYE NÜFUSU NE KADAR?

2024 itibarıyla Suriye'nin nüfusu yaklaşık 24.3 milyon olarak tahmin edilmektedir. Ülke, yıllardır süren iç savaş nedeniyle ciddi demografik değişiklikler yaşamıştır; milyonlarca Suriyeli yurt dışına göç etmiş veya ülke içinde yerinden edilmiştir. Suriye'nin nüfus artış hızı son yıllarda %3.9 seviyelerinde seyretmektedir. Ayrıca, ülke nüfusunun büyük bir kısmı, %54 civarında, kentsel bölgelerde yaşamaktadır​

SURİYE ASKERİ GÜCÜ 2024

18 yaşını tamamlamış erkeklerin askere alındığı bir ordudur. Suriye İç Savaşı'nın başında 325.000 mevcûdu olan ordu, iç savaş sürecinde askerlerinin yarıya yakınını çeşitli nedenlerle (ölenler, sakat ve yaralılar, asker kaçaklarının toplam sayısı 178.000 ile 220.000 arasındadır) kaybederek 2014 sonunda 150.000'e, 2015 Ekim'inde 80.000'e kadar düşmüştür. Bunlara ek olarak 80.000 ile 100.000 arasında düzensiz milis gücü bulunmaktadır.

Merkezi Şam'da bulunan ordu, kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşur. Aktif personel sayısı 2011'de 295.000 ve 314.000 yedek olarak tahmin ediliyordu. Paramiliter milis güçlerinin ise 108.000 kişi olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Wikipedia.org