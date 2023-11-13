Kayseri’de korkunç cinayet

Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cinayet kurbanı Hasibe Soykuk’un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi.

Soykuk’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.