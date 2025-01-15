  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı
Takip Et

Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de E.Ç'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-6" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operayonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan örgüt üyesi şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda, 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

"Bildirin, gereğini yapalım"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca, operasyonları koordine eden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Haftalık çalışma saati azalacak mı? Esnek çalışma modeli nedir? İşte yeni sistemin detayları...Haftalık çalışma saati azalacak mı? Esnek çalışma modeli nedir? İşte yeni sistemin detayları...Ekonomi
Akaryakıta çifte zam kapıda: İşte 15 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam kapıda: İşte 15 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kar yağışı İstanbul'a yaklaşıyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Kar yağışı İstanbul'a yaklaşıyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Ayşe Barım, haberlere erişim engeli istedi: Mahkeme talebi reddettiAyşe Barım, haberlere erişim engeli istedi: Mahkeme talebi reddettiGündem

 

Gündem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Gerekçeli karar açıklanacak: Kılıçlı yemin soruşturmasında karar günü yarın
Gerekçeli karar açıklanacak: Kılıçlı yemin soruşturmasında karar günü yarın
Balkanlardan gelen yeni kar dalgası İstanbul’un kapısına dayandı
Balkanlardan gelen yeni kar dalgası İstanbul’un kapısına dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?
Erdoğan, Öcalan'a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?
Onlarca işletme kapatıldı! Sahte içki satan yerlerin ruhsatı iptal edildi
Onlarca işletme kapatıldı! Sahte içki satan yerlerin ruhsatı iptal edildi
Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışı ne zaman sona erecek? Belli oldu
Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışı ne zaman sona erecek? Belli oldu