Kayseri'de toplu ulaşıma 6 ay içerisinde ikinci zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde ulaşıma 6 ay içerisinde ikinci defa zam yapma kararı alındı.

En son 30 Eylül tarihinde yapılan zamla şehir içi ulaşımda tam bilet 16,50 liradan 20 liraya yükseltilmişti.

Önceki gün Kayseri UKOME tarafından yapılan açıklama ile şehir içi ulaşıma yeniden zam geldiği duyuruldu. Yeni zam ile beraber 16,50 liradan 20 liraya yükselen bilet fiyatı artık 25 liradan satılacak.

Yeni tarifeye göre tam bilet 25 TL, indirimli bilet 13,75 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 375 TL (1 biniş 2,5 TL), yine aylık 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet ise 1.080 TL (1 biniş 7,2 TL) olarak belirlendi.