Kazdağları ve Nurdağı'nda orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Yangın nedeniyle Nusratlı rampalarındaki yöresel ürünlerin satışının yapıldığı tezgahlarda da hasar oluştu.

Nurdağı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Arslanlıbel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı ile toplam 27 araç ve 120 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu da bölgedeki çalışmaları inceledi.