Son dakika! Kenan Işık hayatını kaybetti

2014 yılında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kenan Işık 10 yıldır komadaydı.

Kenan Işık kimdir?

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı.

21 Mart 2014'te spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. 10 yıl boyunca komada kalan Işık bugün yaşamını yitirdi.